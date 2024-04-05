“Надо ли было Ванату так рано переходить в академию Динамо? Трудно дать уверенный ответ. Наверное, если у него получилось, – да. Но дело в том, что 9 лет – это еще очень ранний возраст. И ему могло быть трудно именно из-за этого.

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Возможно, был смысл остаться в Каменце еще на год, но это было его решение. Могу судить по себе. В 5 классе я поехал в Киев в спортивный интернат, потому что так хотел. Это было верно. То же самое и с Владиславом. В Динамо хотел не отец или мама, а он сам. Поэтому он и начал прогрессировать.

Были академии, готовы забрать Ваната без просмотра? На турнирах действительно есть селекционеры. Ему предлагали идти в разные команды. Например, в Карпаты и Металлист. Думаю, что желание попасть именно в Динамо у него углубилось в 2010-м, когда к нам приезжали ветераны Динамо, которые играли товарищескую игру против местной Крепости. Тогда на городском стадионе бегали: покойный Андрей Баль, Александр Хацкевич, Виталий Косовский, Виктор Леоненко. Это дало толчок к тому, чтобы попробовать себя в наборе в динамовскую академию", – поделился Залесный в интервью Украинскому футболу.

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