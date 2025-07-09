– В прошлом месяце в твоей карьере произошло важное событие – ты дебютировал в составе национальной сборной Украины. Поделись впечатлениями от этого.

– Впечатления только положительные. Это большое счастье. Каждый, кто с детства занимается футболом, мечтает попасть в национальную сборную. Поэтому я очень счастлив, и буду работать еще усерднее, чтобы этот вызов не был последним.

"Даже не мог мечтать здесь оказаться": новичок сборной Украины прокомментировал свой дебютный вызов от Реброва

– Что можешь сказать об атмосфере в национальной сборной?

– Атмосфера супер, Все ребята приняли очень тепло. Хоть это был и товарищеский турнир, но мы хотели на нем выступить как можно лучше. Но получилось так, как получилось, и мы увидели те моменты, которые нужно будет исправить перед будущими поединками.

– Прошлый сезон стал для тебя прорывным – ты вернулся в Динамо и сразу стал чемпионом. Как оценишь для себя его?

– Прежде всего, я очень счастлив, что команде удалось завоевать титул. Также это первое чемпионство для меня, поэтому только лучшие и положительные эмоции. Также, думаю, мы подарили радость всем, кто за нас болеет, нашим ВСУ, и всем, кто ждал этого.

– А свой личный прогресс как оцениваешь?

– Я себя оценивать не люблю – пусть это делают другие. Я просто выполняю свою работу, и надеюсь это делать еще лучше, – сказал Михайленко пресс-службе Динамо.

Динамо разбило Кишварду – удаление Гусева, Супряга забил и феерил на новой позиции, 2 ассиста Караваева, гол 18-летнего