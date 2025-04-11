О назначении нового тренера сообщает официальная страница медиафутбольного клуба в Instagram. Артем Яшкин известен по выступлениям за киевское Динамо в 1999 – 2002 гг. и сборную Украины.

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Экс-полузащитник завершил карьеру в 2009 году после чего работал тренером академии Динамо. Летом 2022 года Яшкина назначили наставником академии Руха U-14, а через год он присоединился к тренерскому штабу Виталия Пономарева в первой команде львовского клуба.

Стоит отметить, что за медиафутбольный клуб IGNIS с апреля 2024 выступает известный в прошлом нападающий Динамо Артем Милевский, а в январе 2025 года к этой команде присоединился друг и бывший одноклубник Милевского Александр Алиев.

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