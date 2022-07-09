Полузащитник Челси Хаким Зиеш теперь будет принимать все решения по своему будущему самостоятельно.

"Я достиг той точки в жизни, когда должен взять под полный контроль свое профессиональное будущее. Я хочу непосредственно участвовать в переговорах и решениях по поводу моей карьеры.

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Я и моя команда двигаемся дальше. Вместе с нашими представителями мы возьмемся за деловую сторону", – написал Зиеш в своем Instagram.

Отметим, что марокканец сотрудничал с агентством Nakhli Mondial в течение 12 лет. Сейчас Хакима связывают с переходом в Милан после неудачного периода в Челси.

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