Звезда Челси в очередной раз попал в лазарет – Мареска раскрыл подробности травмы одноклубника Мудрика
Главный тренер Челси Энцо Мареска сообщил о повреждении капитана команды Риса Джеймса.
Защитник лондонцев снова получил травму. Рис Джеймс пропустит точно матч против Лестера. Впрочем, не известно сколько понадобится времени англичанину, чтобы полностью восстановиться.
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"У нас лишь один травмированный игрок – это Рис. К сожалению, он почувствовал небольшой дискомфорт, и мы не хотим рисковать в этот уикенд. Это подколенное сухожилие, мышечная проблема. Надеемся, что это не что-то серьезное или долговременное", – цитирует Мареску football.london.
Напомним, что Джеймс только в конце октября вернулся в состав команды. В прошлом сезоне он пропустил более 200 дней из-за травм.
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