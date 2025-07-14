Звезда Челси прокомментировал свою стычку с Луисом Энрике после финала КЧМ: "Они не умеют проигрывать"
Нападающий Челси Жоао Педро рассказал детали своего конфликта с представителями ПСЖ после финального матча против ПСЖ (3:0)
"Я пошел защищать Андрея Сантоса. Я видел, как игроки ПСЖ его окружают. Как настоящий бразилец, я пошел, чтобы заступиться за друга. Много людей прибежало, в этом беспорядке меня толкнули. Это часть игры. Думаю, они не умеют проигрывать. Теперь время праздновать", – цитирует заявление Жоао Педро после матча Marca.
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Также бразильский форвард поделился эмоциями, вспоминая свой неожиданный переход в стан "пенсионеров".
"Я был в отпуске 40 дней и тут оказался на Клубном чемпионате мира, где играют такие замечательные команды. Трудно осознать то, что я пережил за этот короткий промежуток времени. Я не знаю, что и сказать", – сказал новичок Челси, не сдерживая слез.
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