"Я пошел защищать Андрея Сантоса. Я видел, как игроки ПСЖ его окружают. Как настоящий бразилец, я пошел, чтобы заступиться за друга. Много людей прибежало, в этом беспорядке меня толкнули. Это часть игры. Думаю, они не умеют проигрывать. Теперь время праздновать", – цитирует заявление Жоао Педро после матча Marca.

Луис Энрике ударил звезду Челси после поражения в финале КЧМ – наставник ПСЖ объяснил свое поведение

Также бразильский форвард поделился эмоциями, вспоминая свой неожиданный переход в стан "пенсионеров".

"Я был в отпуске 40 дней и тут оказался на Клубном чемпионате мира, где играют такие замечательные команды. Трудно осознать то, что я пережил за этот короткий промежуток времени. Я не знаю, что и сказать", – сказал новичок Челси, не сдерживая слез.

Joao Pedro gets emotional in his post-match interview ? pic.twitter.com/jjrNUYrPDj — ???????????? (@IyawoChelsea) July 13, 2025

Челси выиграл Клубный чемпионат мира-2025, шокировав ПСЖ тремя голами до перерыва – Палмер оформил 2+1