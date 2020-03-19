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Звезда Челси неожиданно опозорился, пытаясь выполнить трюк с мячом – эпическое видео

11:39 25 Читати українською
Звезда Челси неожиданно опозорился, пытаясь выполнить трюк с мячом – эпическое видео
Кристиан Пулишич / ФК Челси

Футболисты часто пытаются блеснуть своими умениями. У некоторых это получается довольно забавно.

Полузащитник лондонского Челси Кристиан Пулишич во время вынужденной паузы, связанной с панедемиею коронавируса, решил порадовать своих болельщиков футбольной техникой. Однако, лучше бы он этого не делал.

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21-летний американец записал видео, на котором жонглируя мячом, он несколько раз подбил его ногой, после чего случайно наступил на круглого и упал на газон. Ролик сразу же стал вирусным и разлетелся сетью.

Напомним, Пулишич перешел в Челси в январе 2019 года за 64 миллиона евро, однако до лета того же года на правах аренды играл за дортмундскую Боруссию. В текущем сезоне футболист сыграл за свой клуб в 23 матчах, в которых забил шесть голов и отдал 6 результативных передач.

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Челси Челси Англия футбольные курьёзы АПЛ Видеоновости Кристиан Пулишич Кристиан Пулишич футбольные приколы
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