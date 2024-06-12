Пресс-служба немецкого клуба официально объявила о пролонгации контракта с 21-летним словенцем. Беньямин Шешко подписал соглашение с клубом до 2029 года.

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"У меня был хороший первый год в РБ Лейпциг и я невероятно счастлив быть здесь. Команда, клуб, город, болельщики – Для меня все просто великолепно. Поэтому досрочное продление контракта является логичным шагом. Я чувствую большое доверие и благодарность со стороны всего клуба, и это имеет решающее значение для того, чтобы я мог показывать свои лучшие результаты. В частности, во второй половине сезона я смог отдать что-то в ответ своими голами.

У нас команда с большим потенциалом и сбалансированным сочетанием молодых и опытных игроков. Я очень хочу сделать следующие шаги вместе. Мы уже многого достигли в моем первом сезоне и часто показывали, какой качественный и выдающийся футбол мы можем принести на поле. Но впереди еще много работы, и это теперь наша общая цель", – цитирует Шешко официальный клубный сайт.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, в соглашении между Беньямином и Лейпцигом есть пункт о возможном уходе в 2025 или 2026 годах. Нападающим активно интересовались Арсенал, Манчестер Сити и Барселона.

Напомним, что Шешко выступает за Лейпциг с 2023 года. В целом он отыграл за немецкий клуб в 42 матчах во всех турнирах. В его активе 18 голов.

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