Защитник Вердера Марко Фридль сбил с толку журналистку, которая перепутала его с другим игроком.

Вердер проиграл Айнтрахту 1:4. После игры Марко Фридль поменялся футболками с игроком франкфуртцев, и пошел давать интервью.

Журналистка Sky Катарина Кляйнфельдт не узнала футболиста и подумала, что перед ней игрок Айнтрахта. Она спросила у Фридля, доволен ли он победой. Марко нервно рассмеялся, сказал журналистке, что играет за Вердер, и ушел с интервью.

"Перед матчем я брала интервью у Марко Фридля возле автобуса. После финального свистка футболка Айнтрахта к сожалению просто сбила меня с толку, поэтому я допустила ошибку", – цитирует Faz.net журналистку.

Marco Friedl zur Eintracht confirmed pic.twitter.com/ZUWM2km1uX — BorussiArgyle (@BorussiArgyle) August 23, 2025

