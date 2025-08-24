Звезда Бундеслиги поменялся футболками после разгромного фиаско: ведущая спросила о счастье от победы – эпическая реакция
Защитник Вердера Марко Фридль сбил с толку журналистку, которая перепутала его с другим игроком.
Вердер проиграл Айнтрахту 1:4. После игры Марко Фридль поменялся футболками с игроком франкфуртцев, и пошел давать интервью.
Журналистка Sky Катарина Кляйнфельдт не узнала футболиста и подумала, что перед ней игрок Айнтрахта. Она спросила у Фридля, доволен ли он победой. Марко нервно рассмеялся, сказал журналистке, что играет за Вердер, и ушел с интервью.
"Перед матчем я брала интервью у Марко Фридля возле автобуса. После финального свистка футболка Айнтрахта к сожалению просто сбила меня с толку, поэтому я допустила ошибку", – цитирует Faz.net журналистку.
