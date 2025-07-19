Полузащитник РБ Лейпциг Хави Симонс отказался переходить в Баварию, несмотря на интерес со стороны гранда Бундеслиги. Как сообщает Bild, 22-летний нидерландец стремится переехать в АПЛ и уже выбрал для себя приоритетный клуб.

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По информации источника, агент Симонса уже контактировал с представителями Челси. Интерес к Симонсу также приписывают Арсеналу, Ливерпулю и Барселоне. Хавбек, который способен сыграть как в центре поля, так и на флангах, уже давно находится на радарах топ-клубов.

В январе РБ Лейпциг выкупил Симонса у ПСЖ за 50 миллионов евро, установив клубный рекорд. Но футболист дал понять руководству, что хочет сменить клуб из-за отсутствия Лиги Чемпионов.

В составе РБ Лейпциг Симонс провел 76 матчей, в которых отметился 21 голами и 23 ассистами. Transfermarkt оценивает игрока в 70 миллионов евро.

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