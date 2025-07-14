Алассан Плеа находится в шаге от подписания контракта с ПСВ, информирует журналист Sky Sport Germany Марлон Ирльбахер. Сообщается, что француз уже попрощался с партнерами по команде и клубным персоналом Боруссии. Медицинское обследование состоится в ближайшее время.

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Плеа играет за Боруссию М с 2018 года. В 208 матчах за "жеребцов" он забил 58 голов. В том числе форвард оформил хет-трик в матче Лиги чемпионов 2020/21 в ворота Шахтера (6:0).

Также в 2018 году Плеа сыграл свой единственный матч за сборную Франции.

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