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На Дауда претендуют три неназванные клубы. Под руководством временного тренера "шмелей" Терзича хавбек стал железным игроком основы. Потенциальные переговоры о переходе Дауда в другую команду начнутся только после разговора с новым коучем Боруссии Д Марко Розе. Контракт центрхава с дортмундцами действует до лета 2022-го, а условия нового соглашения до сих пор не согласованы.

В сезоне 2020/21 Махмуд Дауд провел 31 матч во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи.

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