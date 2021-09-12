Полузащитник Боруссии Д Джуд Беллингем отличился неординарным поступком во время матча 4-го тура Бундеслиги против Байера.

Во время празднования одного из голов Боруссии фанаты Байера начали швырять в игроков "желто-черных" стаканчики с пивом.

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Хавбек "шмелей" Джуд Беллингем, кроме празднования с Холандом успел попробовать алкогольный напиток – игрок на лету поймал один из стаканчиков и отпил оттуда пиво.

Добавим, что Боруссия перестреляла Байер (4:3) и закрепилась в тройке лидеров Бундеслиги. Что насчет Беллингема, то хавбек в 6 матчах этого сезона отметился голом и 2 ассистами.

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