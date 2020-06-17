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Звезда Борнмута шокировал клуб отказом от нового контракта – он не сможет доиграть сезон

13:38 47 Читати українською
Звезда Борнмута шокировал клуб отказом от нового контракта – он не сможет доиграть сезон
Раян Фрэйзер / Getty Images

Борнмут не сможет рассчитывать на вингера Раяна Фрэйзера после возобновления АПЛ.

Звезда "вишен" стал единственным в команде, кто отказался подписывать новый кратковременный контракт, информирует сайт клуба.

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Борнмут без проблем договорился с Боруцом, Фрэнсисом, Сурманом и Дениэлсом, соглашения которых заканчивались 30 июня. Зато Фрэйзер решил не помогать команде еще хотя бы два месяца, поэтому до конца сезона будет сидеть без клуба. 26-летнего вингера активно сватали в Тоттенхэм и Арсенал – теперь шотландца можно будет подписать бесплатно.

В нынешнем сезоне Фрэйзер провел 32 матча во всех турнирах, забил 1 мяч и отдал 4 результативные передачи.

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Англия Борнмут Борнмут Раян Фрэйзер Раян Фрэйзер
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