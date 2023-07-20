Агент Мане встретился со спортивным директором Аль-Насра Гораном Вучевичем в португальском отеле Pine Cliffs для обсуждения возможного трансфера. Об этом информирует The Athletic.

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В настоящее время игроки Баварии находятся в Португалии на предсезонном сборе.

31-летний Мане присоединился к Баварии прошлым летом, придя из Ливерпуля за 35 млн фунтов стерлингов. Он подписал контракт с мюнхенским клубом до 2025 года. В Баварии Садио запомнился выходкой после матча Лиги чемпионов с Манчестер Сити, когда ударил своего партнёра по команде Лероя Сане.

Цвета Аль-Насра защищают Криштиану Роналду, Марцело Брозович и Секо Фофана.

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