Джамал Мусиала дважды откладывал своё прибытие в сборную Германию, но в конце концов решил остаться в Мюнхене.

Полузащитник Баварии и сборной Германии Джамал Мусиала не прибыл в расположение национальной команды из-за болей в спине. Об этом информирует Kicker. Он пропустит матчи "манншафт" с Японией и Францией - встречи состоятся 9 и 12 сентября соответственно.

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Мусиала должен был приехать в расположение Ханси Флика в среду вечером. Однако 6 сентября Джамал сообщил тренеру, что сможет приехать лишь в четверг. В назначенный день игрок так и не прибыл – теперь достоверно известно, что он останется в Мюнхене.

Это уже вторая потеря сборной Германии перед ближайшими матчами. Ранее травму в расположении "манншафт" получил форвард Вольфсбурга Никлас Фюлькруг.

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