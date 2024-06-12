Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн столкнулся с кадровыми проблемами за несколько дней до старта Евро-2024.

Как сообщает официальный сайт сборной Германии, полузащитник Баварии Александар Павлович не сыграет на Евро-2024 из-за травмы.

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Юлиан Нагельманн решил вызвать в ряды национальной команды Эмре Джана. Полузащитник Боруссии в текущем сезоне дошел вместе со своей командой до финала ЛЧ, где "пчелы" проиграли Реалу.

Напомним, что Евро-2024 стартует уже в пятницу, 14 июня. Сборная Германии в матче открытии сыграет с Шотландией.

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