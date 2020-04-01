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Звезда Баварии попал в ДТП

06:00 110 Читати українською
Звезда Баварии попал в ДТП
Боатенг / Фото из открытых источников

Защитник сборной Германии Жером Боатенг чуть не стал жертвой погодных условий.

Защитник мюнхенской Баварии Жером Боатенг попал в аварию, сообщает издание TVO.

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31-летний немец ехал к сыну в Лейпциг на собственном автомобиле на летней резине во время снегопада. Машина слетела с дороги и врезалась в отбойник. Ущерб от аварии оценивается в 25 тыс евро. Сам футболист не пострадал.

Напомним, Боатенг перешел в Баварию летом 2011 года из Манчестер Сити за 13,5 млн евро. В текущем сезоне защитник принял участие в 16 матчах Бундеслиги, в которых отдал одну результативную передачу.

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Бавария Бавария Германия Жером Боатенг Жером Боатенг
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