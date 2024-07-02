Звезда Баварии планирует побег к Гвардиоле – Ливерпуль, Арсенал и Барселона запасные варианты для игрока
Полузащитник Баварии Йозуа Киммих отчаянно хочет покинуть Германию и уже выбрал приоритетное направление.
Немец не желает продлевать соглашение с мюнхенцами, а поскольку оно истекает в 2025, то клуб попытается продать 29-летнего игрока летом, чтобы не отпускать бесплатно.
Манчестер Юнайтед начал переговоры с Баварией по звездному защитнику
Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Daily Star, Йозуа Киммих сказал своим агентам, что хочет перейти в Манчестер Сити. Считается, что это желание взаимное, потому что и Пеп Гвардиола не против иметь в команде полузащитника. Немец уже работал под руководством испанского специалиста, когда тот возглавлял Баварию. Именно при Гвардиоле Йозуа перешел в Баварию.
Также за полузащитником внимательно следят Ливерпуль, Арсенал и Барселона.