Звезда Баварии отклонил сочное предложение из Саудовской Аравии и хочет остаться в Мюнхене в разы с меньшей зарплатой
Вингер Баварии Лерой Сане получил интересное предложение от саудовского Аль-Иттихада на фоне переговоров с мюнхенцами о продлении контракта.
Аль-Иттихад предложил контракт Сане с зарплатой в 25 млн евро "чистыми" в год, сообщает твиттер-аккаунт Bayern & Germany.
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Однако, для Лероя деньги не были решающим фактором. Сам Сане решил остаться в Баварии и готов пойти на снижение зарплаты – он зарабатывал 20 млн евро в год, но по новому соглашению будет получать в 2 раза меньше. В Баварии высоко оценили его досрочный отказ от перехода и верность клубу, а также рассматривают Сане важной фигурой в будущем проекте.
Заметим, что Лерой провел 41 матч за Баварию в этом сезоне во всех турнирах, записав в свой актив 11 голов и 5 ассистов. Transfermarkt оценивает немца в 38 млн евро.
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