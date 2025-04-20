Центральный защитник Баварии Ким Мин Че может перебраться на Стэмфорд Бридж этим летом.

Челси активно ищет нового центрального защитника на фоне проблем в обороне. Наставник "пенсионеров" Энцо Мареска определил главной целью команды Кима Мин Че из Баварии.

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"Синие" лидируют в гонке за 28-летнего корейского игрока, опережая Ньюкасл и Ювентус. Однако, если Челси не выйдет в Лигу чемпионов, игрок может выбрать другой вариант продолжения карьеры, сообщает Sky Germany.

Добавим, что в текущем сезоне Ким Мин Че сыграл 42 матча за мюнхенцев во всех турнирах, забив 3 гола. Он перешел в Баварию из Наполи в 2023 году.

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