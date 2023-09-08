Немецкий специалист решил сменить капитана команды. Повязка досталась игроку Барселоны Илкаю Гюндогану, а вице-капитаном стал полузащитник Баварии Йозуа Киммих.

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"Я решил отдать капитанскую повязку Илкаю. Вместе с Киммихом у нас теперь есть дуэт лидеров. Я очень рад, что мы приняли это решение. Это также придает нам больше энергии", – пояснил Флик на пресс-конференции.

Ранее капитаном сборной Германии был Маунель Нойер, но из-за тяжелой травмы, которую он получил еще в прошлом сезоне, голкипер Баварии не может принять участие в ближайших матчах.

"Бундестим" в эту международную паузу проведет две товарищеских встречи. Сборная Германии 9 сентября сыграет против Японии, а 12 сентября против Франции.

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