Полузащитник "сине-гранатовых" Фрэнки де Йонг не понял решения Хави заменить его в поединке чемпионата Испании против Эспаньола (1:1).

Барселона, несмотря на тотальное преимущество, потеряла очки в дерби с Эспаньолом (1:1). На гол Маркоса Алонсо "попугаи" ответили точным ударом Хоселу с пенальти.

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На 80-й минуте арбитр матча Антонио Матеу Лаос показал красную карточку сразу двум игрокам Эспаньола. Пока шла проверка VAR, Хави провел две замены – вместо Серхи Роберто вышел Алехандро Бальде, а де Йонг уступил место защитнику Жюлю Кунде.

Хавбек сборной Нидерландов в послематчевом комментарии выразил удивление своей заменой на защитника, ведь команде нужно было забивать, а на тот момент у Барселоны было численное преимущество. Уже после замены VAR отменил удаление Кабреры, поэтому команды доигрывали в равных составах.

"Я не ожидал, что меня заменят в тот момент, когда соперник остался в неполном составе. Я разочарован заменой, но это решение тренера", – цитирует де Йонга AS.

Напомним, что летом Барса активно пыталась продать нидерландца в Манчестер Юнайтед, однако сам 25-летний игрок категорически отказался от перехода. В сезоне 2022/23 де Йонг сыграл 18 матчей, забил 2 гола и отдал 1 ассист.

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