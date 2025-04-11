Дани Ольмо вернулся к тренировкам после повреждения, которое он получил в матче 27-го тура Ла Лиги против Осасуны (3:0).

Барселона поделилась хорошими новостями с тренировки. После травмы к занятиям вернулся Дани Ольмо. Кадры с испанцем публикует каталонский клуб в Instagram.

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Вероятно, Барселона не будет рисковать игроком в ближайших матчах, однако он активно готовится к участию в финальном отрезке сезона, в котором "блаугранас" претендуют на победу в трех турнирах: Ла Лиге, Лиге чемпионов и Кубке Короля. Ольмо, вероятно, сможет принять участие в ответном матче четвертьфинала ЛЧ с Борусией Дортмунд.

Напомним, что президент Ла Лиги Хавьер Тебас снова пытался добиться снятия Дани Ольмо и Пау Виктора из заявки Барселоны на сезон 2024/25, но проиграл дело в административном суде.

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