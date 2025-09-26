Гави в конце августа попал в лазарет из-за дискомфорта в правом колене. Обследование выявило небольшой разрыв внутреннего мениска правого колена.

Как сообщает Diario Sport, Рикард Пруна, главный врач Барселоны, после тщательного изучения состояния игрока высказался за хирургическое вмешательство. А Рауль Мартинес, физиотерапевт первой команды, который имеет большое влияние, особенно среди игроков сборной Испании благодаря своему опыту работы в RFEF, выбрал консервативное лечение.

Гави выбрал второй вариант. Впрочем, после нескольких недель тестирования дискомфорт не утих, и не оставалось другого выбора, кроме как сделать операцию. Изначально предполагалось, что восстановление займет пять или шесть недель, но все оказалось хуже. Поскольку разрыв внутреннего мениска не только не зажил, но и оказался большим, чем было диагностировано, Гави придется провести в лазарете пять месяцев.

