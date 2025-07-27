Голкипер Барселоны Войцех Щенсны, который помог каталонцам выиграть Ла Лигу, Кубок Испании и Суперкубок в прошлом сезоне, неожиданно раскритиковал стиль игры команды под руководством Ганса-Дитера Флика.

Щенсны официально продлил контракт с Барселоной

В разговоре на польском YouTube-канале Foot Truck Щенсны сказал: "Это не мой футбол. То, что сделала Барселона в прошлом сезоне, было впечатляющим. Для фанатов это выглядит прекрасно. Но это не мой стиль игры, и даже успех не меняет моего видения того, какой футбол я считаю правильным. Команда могла бы распознавать риски и не придерживаться одного плана на все 90 минут. Но, как я сказал, это не серьезная критика. Это просто мое мнение. Я – вратарь. И когда мы ведем 4:0, а ребята так хотят сделать 5:0, забывая обо всем остальном – это расстраивает. Вратарь тоже хочет оставить свои ворота сухими. Но ребята хотят только забивать и наслаждаться – для меня это сложно".

Несмотря на это, поляк недавно подписал новый контракт с Барселоной до 2027 года, хотя в следующем сезоне будет играть второстепенную роль. Основным должен стать новичок Жоан Гарсия, пока тер Штеген восстанавливается после операции.

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