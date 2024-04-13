Испанец только в 2024 году дебютировал за первую команду "блаугранас". Пау Кубарси имеет доверие от главного тренера Барселоны Хави и попадает в стартовый состав на важные матчи. Так, в четвертьфинале лиги чемпионов с ПСЖ 17-летний игрок вновь продемонстрировал свои качества, не оставив Мбаппе шансов забить.

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Впрочем, Кубарси сконцентрирован не только на выступлениях за "кулес". Пау еще учится в школе, где его встречают аплодисментами одноклассники и учителя. На видео заметно, что испанцу такое внимание еще в диковинку. Он не привык к пристальному вниманию.

Напомним, в текущем сезона Пау Кубарси сыграл за Барселону в 15 матчах во всех турнирах. В его активе есть одна результативная передача.

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