Ансу Фати случайно сбил мотоциклиста, после чего сопроводил его в больницу.

Атакующий полузащитник Барселоны Ансу Фати предпринял неудачную попытку парковки автомобиля. Во время этого процесса он сбил с ног мотоциклиста, утверждает Carrusel Deportivo.

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Сообщается, что в результате этого ДТП в Барселоне мотоциклист сломал лодыжку. После инцидента Фати сопроводил пострадавшего в больницу.

В сезоне 2022/23 Фати забил за Барселону 3 мяча в 21 матче во всех турнирах. Под руководством Хави Ансу чаще всего появляется на поле со скамейки запасных.

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