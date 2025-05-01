Звезда Барселоны рискует вылететь надолго после матча с Интером – все значительно хуже, чем предполагалось
Французский защитник Жюль Кунде надолго попал в лазарет Барселоны.
В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов между Барселоной и миланским Интером, который завершился ничьей 3:3, 26-летнего Кунде заменили на 42-й минуте на Эрика Гарсию. Изначально предполагалось, что повреждение у француза несерьезное и он сможет быстро вернуться в строй, но это оказалось не так.
4-й лучший бомбардир ЛЧ может вернуться на решающий полуфинал – Барселона готовит лидера на матч с Интером
Кунде с травмой задней поверхности бедра выпал из обоймы наставника Барселоны надолго, сообщает пресс-служба каталонцев. Защитник пропустит ответный матч с Интером (6 мая), а также поединок с Реалом (11 мая) в Ла Лиге.
В нынешнем сезоне Кунде провел за Барселону во всех турнирах 53 матча, забил 4 гола, сделал 8 ассистов.
Барса и Интер шокировали ничьей: реинкарнация динамовского полуфинала, Ямаль – новый Месси, Дюмфрис уничтожил оборону Флика