В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов между Барселоной и миланским Интером, который завершился ничьей 3:3, 26-летнего Кунде заменили на 42-й минуте на Эрика Гарсию. Изначально предполагалось, что повреждение у француза несерьезное и он сможет быстро вернуться в строй, но это оказалось не так.

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Кунде с травмой задней поверхности бедра выпал из обоймы наставника Барселоны надолго, сообщает пресс-служба каталонцев. Защитник пропустит ответный матч с Интером (6 мая), а также поединок с Реалом (11 мая) в Ла Лиге.

В нынешнем сезоне Кунде провел за Барселону во всех турнирах 53 матча, забил 4 гола, сделал 8 ассистов.

Comunicado médico



Las pruebas realizadas esta mañana han mostrado que el jugador del primer equipo ????? ?????? tiene una lesión distal en el bíceps femoral del muslo izquierdo. La vuelta a la dinámica con el equipo se decidirá en función de su evolución. pic.twitter.com/zELu8r9zGa — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 1, 2025

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