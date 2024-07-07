Защитник Барселоны Рональд Араухо попал в лазарет, выступая за Уругвай на Копа Америка.

"Бело-голубые" в четвертьфинале турнира одолели Бразилию в серии пенальти (0:0, по пен. 4:2). Защитник Уругвая Рональд Араухо получил повреждение во время игры.

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На 30 минуте встречи игрок Барселоны прилег на поле и держался за голень. Араухо оказали помощь, но продолжить матч он не смог. Покидал поле Рональд в слезах. Как сообщает Mundo Deportivo, у защитника мышечная травма. Сроки восстановления будут известны после медосмотра, который игрок должен пройти вскоре.

Напомним, что несколько дней назад в матче между Испанией и Германией травму получил Педри. Полузащитник Барселоны выбыл на 1,5 месяца.

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