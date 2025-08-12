Как сообщает GOAL, Фермин Лопес заверил болельщиков Барселоны, что останется в клубе после этого лета, несмотря на серьезный интерес со стороны грандов АПЛ – Челси и Манчестер Юнайтед.

Манчестер Юнайтед готов отдать сумасшедшую сумму за звезду Барселоны – хавбек имеет четкое решение

Этим летом Челси был готов заплатить за хавбека 65 миллионов евро, а Манчестер Юнайтед – 61 миллион. Однако сам Лопес после игры с Комо заявил: "Фаны Барселоны могут быть спокойны, потому что я останусь здесь. Я не уйду из Барсы".

В последнее время внимание к Лопесу также привлек его неоднозначный пост в соцсетях, который, по предположениям, касался Марка-Андре тер Штегена, находившегося в конфликте с клубом. Лопес написал в Instagram: "Плохие люди никогда не выиграют, как и те, кто отворачивается, или те, кто делает предательство своим образом жизни, а трусость – своим флагом. Это лишь вопрос времени". Впоследствии Лопес объяснил: "Марк – первый капитан, мы очень его уважаем, то, что произошло – это внешние вещи".

22-летний испанец стал одним из героев матча за трофей Жоана Гампера, в котором Барселона разгромила Комо Сеска Фабрегаса со счетом 5:0.

