Дани Ольмо получил травму во время перенесенного матча 27-го тура Ла Лиги против Осасуны (3:0)

Эпидемия травм в составе Барселоны продолжается. 27 марта в игре против Осасуны очередное повреждение получил Дани Ольмо. Он может пропустить 2-3 недели, в том числе первый матч четвертьфинала ЛЧ против Боруссии Дортмунд.

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Спустя несколько минут после забитого гола с пенальти Дани Ольмо пожаловался на боль, из-за чего Ганси Флик был вынужден провести замену. Реакция Гави на травму партнера стала вирусной на видео в X.

Также болельщики заметили, что во время первого удара Ольмо арбитр обрадовался незабитому пенальти, однако его пришлось перебивать, ведь игрок Осасуны вбежал в штрафную площадку до удара.

Напомним, что в текущем сезоне Ольмо сыграл в 28 матчах, забив 8 голов и отдав 5 ассистов. Барселона благодаря победе над Осасуной оторвалась на 3 очка от Реала в турнирной таблице Ла Лиге.

GAVI’A REACTION TO OLMO GETTING INJURED



SAME GAVI SAME pic.twitter.com/F0y31jSwe4 — ᴘɢ² (@angrygavi) March 27, 2025

que hacía el árbitro celebrando que olmo fallara el penalti estoy llorando snfndkdkdk pic.twitter.com/E67roHxLBY — isa (@dukimessi) March 27, 2025

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