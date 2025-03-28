Звезда Барселоны пропустит первый матч четвертьфинала ЛЧ – реакция Гави на травму партнера стала вирусной
Дани Ольмо получил травму во время перенесенного матча 27-го тура Ла Лиги против Осасуны (3:0)
Эпидемия травм в составе Барселоны продолжается. 27 марта в игре против Осасуны очередное повреждение получил Дани Ольмо. Он может пропустить 2-3 недели, в том числе первый матч четвертьфинала ЛЧ против Боруссии Дортмунд.
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Спустя несколько минут после забитого гола с пенальти Дани Ольмо пожаловался на боль, из-за чего Ганси Флик был вынужден провести замену. Реакция Гави на травму партнера стала вирусной на видео в X.
Также болельщики заметили, что во время первого удара Ольмо арбитр обрадовался незабитому пенальти, однако его пришлось перебивать, ведь игрок Осасуны вбежал в штрафную площадку до удара.
Напомним, что в текущем сезоне Ольмо сыграл в 28 матчах, забив 8 голов и отдав 5 ассистов. Барселона благодаря победе над Осасуной оторвалась на 3 очка от Реала в турнирной таблице Ла Лиге.
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