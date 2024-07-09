Национальная сборная Уругвая подтвердила, что Рональд Араухо не примет участие по крайней мере в завтрашнем матче против Колумбии, сообщает MARCA.

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Араухо покинул поле во время матча Кубка Америки против Бразилии из-за мышечной травмы, о чем на пресс-конференции сообщил тренер Марсело Бьелса. Сегодня Уругвайская футбольная ассоциация (AUF) опубликовала заявление, в котором подтверждено, что игрок не сможет принять участие ни в полуфинальном поединке, ни в потенциальном финале Кубка Америки.

Пока нет информации о точных сроках его отсутствия, хотя неофициальные источники указывают, что его может не быть больше месяца. Это может серьезно повлиять на его предсезонную подготовку в Барселоне.

Несмотря на то, что Араухо больше не будет играть на Кубке Америки, в понедельник он отправился с командой из Лас-Вегаса в Шарлотт, где Уругвай встретится с Колумбией в полуфинальном поединке 11 июля.

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