Звезда Барселоны повторил рекорды Зидана и Роналду на Евро-2024
Нападающий сборной Испании и Барселоны Ламин Ямал продолжает зажигать на чемпионате Европы в Германии.
Испанский вингер помог своей команде одолеть Грузию (4:1) и добыть путевку в четвертьфинал Евро-2024, где “Фурия Роха” сыграет с Германией. Ламин Ямал, который является самым молодым игроком турнира, продолжает коллекционировать свершения.
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По подсчетам Opta, 16-летний футболист – лишь второй игрок в истории Евро с 1980 года с 5+ ударами и 5+ пасами под удар за матч после Зинедина Зидана, который сделал это в 2004 году. Кроме этого, Ламин Ямал повторил достижение Криштиану Роналду на Евро-2004, сделав две результативные передачи на турнире в возрасте до 19 лет.
Напомним, что Испания выиграла четыре матча на Евро-2024. Четвертьфинальная игра с Германией состоится 5 июля в 19:00 по киевскому времени.