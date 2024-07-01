Испанский вингер помог своей команде одолеть Грузию (4:1) и добыть путевку в четвертьфинал Евро-2024, где “Фурия Роха” сыграет с Германией. Ламин Ямал, который является самым молодым игроком турнира, продолжает коллекционировать свершения.

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По подсчетам Opta, 16-летний футболист – лишь второй игрок в истории Евро с 1980 года с 5+ ударами и 5+ пасами под удар за матч после Зинедина Зидана, который сделал это в 2004 году. Кроме этого, Ламин Ямал повторил достижение Криштиану Роналду на Евро-2004, сделав две результативные передачи на турнире в возрасте до 19 лет.

Напомним, что Испания выиграла четыре матча на Евро-2024. Четвертьфинальная игра с Германией состоится 5 июля в 19:00 по киевскому времени.

2 - Lamine Yamal has made two assists for Spain at #EURO2024 (v Croatia and Georgia); the first teenager to assist multiple goals at an edition of the UEFA European Championship since Cristiano Ronaldo at EURO 2004 (2). Phenom. pic.twitter.com/1wGdLLJzXJ — OptaJoe (@OptaJoe) June 30, 2024