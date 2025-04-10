Вингер Барселоны Рафинья присоединился к погрому дортмундской Боруссии в первом четвертьфинале Лиги чемпионов, благодаря чему поравнялся с Лионелем Месси.

Рафинья забил и дважды ассистировал партнерам в игре с Боруссией, доведя количество своих результативных действий в одном сезоне Лиги чемпионов до 19-ти – столько же имел и Лионель Месси в сезоне 2011/12, сообщает Football on TNT Sports.

Рекорд Левандовски в видеообзоре матча Барселона – Боруссия Д – 4:0

Теперь бразилец, как и Лео, является рекордсменом по количеству результативных действий в составе Барселоны в течение одной кампании ЛЧ. Абсолютный рекорд принадлежит главному сопернику Месси – Криштиану Роналду, который в сезоне 2013/14 отметился за Реал 22 результативными действиями.

Добавим, что Барселона фактически гарантировала себе выход в полуфинал Лиги чемпионов, легко разбив Боруссию Д (4:0). Рафинья же в 45 матчах этого сезона отметился 28 голами и 22 ассистами.

Барселона разгромила Боруссию в первом четвертьфинале ЛЧ – Левандовски и Рафинья присоединились к трем голам