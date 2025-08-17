Голкипер Барселоны Жоан Гарсия в дебютном матче против Мальорки в первом туре Ла Лиги получил повреждение.

Барселона обыграла Мальорку со счетом 3:0. В матче едва не получил серьезную травму новичок "кулес" Жоан Гарсия.

На 39 минуте Ведата Мурики въехал голкиперу "блаугранас" ногой в правую скулу. После просмотра VAR арбитр встречи удалил игрока Мальорки. После игры на лице Гарсии была заметна огромная шишка.

"Я не видел повтора, но мне попали в лицо. Не знаю, какой частью тела. Если VAR сказал, что это была красная карточка, то наверняка так и есть. Лицо? Сейчас приложу немного льда", – цитирует Жоана Гарсию Mundo Deportivo.

Напомним, Барселона имеет три балла после первого тура. Следующим соперником "кулес" будет Леванте.

