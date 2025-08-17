Звезда Барселоны получил удар ногой в лицо – жуткие кадры (ФОТО)
Голкипер Барселоны Жоан Гарсия в дебютном матче против Мальорки в первом туре Ла Лиги получил повреждение.
Барселона обыграла Мальорку со счетом 3:0. В матче едва не получил серьезную травму новичок "кулес" Жоан Гарсия.
Флик неожиданно разнес Барселону после победы – тренер каталонцев оценил дебют Рашфорда
На 39 минуте Ведата Мурики въехал голкиперу "блаугранас" ногой в правую скулу. После просмотра VAR арбитр встречи удалил игрока Мальорки. После игры на лице Гарсии была заметна огромная шишка.
"Я не видел повтора, но мне попали в лицо. Не знаю, какой частью тела. Если VAR сказал, что это была красная карточка, то наверняка так и есть. Лицо? Сейчас приложу немного льда", – цитирует Жоана Гарсию Mundo Deportivo.
Напомним, Барселона имеет три балла после первого тура. Следующим соперником "кулес" будет Леванте.
Барселона стартовала со скандальной победы над Мальоркой – балеарцы остались вдевятером до перерыва, дебют Рашфорда