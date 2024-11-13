Бразилец подарил партнеру по каталонскому клубу сделанный специально под заказ айфон стоимостью 10 тысяч фунтов.

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Причиной подарка в адрес Ямала стал выигрыш им награды лучшему молодому футболисту, который он получил на церемонии награждения "Золотого мяча" в Париже. На задней панели смартфона выгравированы имя и фамилия 17-летнего испанца, а также его игровой номер.

"Это был знак их дружбы как на поле, так и за его пределами", – цитирует The Sun неназванный источник.

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