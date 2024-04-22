Последние выступления португальца не были убедительны. Жоау Канселу плохо сыграл в ответном матче Лиги чемпионов против ПСЖ, где допустил несколько ошибок. Защитник "кулес" не удержал Дембеле, который без проблем забил в ворота тер Штегена, а затем привез пенальти, проиграв дуэль с Барколем.

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В матче против Реала Канселу снова был проблемой из-за своей не уверенной игры. На сей раз он не справился с опекой Лукаса Васкеса. После игры экс-игроки сборной Нидерландов Рональд де Бур и Марко ван Бастен высказали свои мысли относительно уровня португальца.

"Теперь я знаю, почему Пеп Гвардиола не любит Канселу. Этот парень играет в свою игру. Он думает только о том, что он будет делать, когда у него мяч. Черт, он же защитник!" – цитирует Meczyki Роналд де Бур.

"Это безумие, что ему 29 лет, а он продолжает повторять свои ошибки", – приводит издание слова Марко ван Бастена.

Напомним, что Канселу был конкурентом Александра Зинченко за позицию когда они вместе играли за Манчестер Сити. Сейчас Жоау выступает за Барселону на правах аренды. "Кулес" до сих пор обсуждают вероятный выкуп защитника с "горожанами".

Жоау Канселу сыграл за Барселону в 36 матчах во всех турнирах. В его активе четыре гола и четыре ассиста.

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