Защитник Барселоны Иньиго Мартинес отметился позорным поведением в полуфинале Лиги чемпионов с Интером (3:4, по сумме двух матчей 6:7).

В первом тайме между защитниками "кулес" и "нерадзурри" произошла стычка. Иньиго Мартинес плюнул в Ачерби после гола, когда итальянец пробегал мимо.

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"Ачерби праздновал счет 2:0, крикнул мне прямо в ухо. С моей стороны это была ненужная реакция, но я не попал в него. Плевок прошел за метр от него. Если бы я плевал в него, то судья удалил бы меня, я в этом не сомневаюсь", – цитирует Иньиго Мартинеса Fox Sports.

Стоит заметить, что оба защитника не получили наказания. Шимон Марциняк обратился за помощью к видеоассистентам VAR, но в итоге виновного не нашли. Впрочем, если эпизод рассмотрит УЕФА, то Мартинеса могут наказать за его поступок.

Напомним, Барселона в итоге проиграла в ответном матче Интеру со счетом 3:4 (общ. 6:7). Итальянский клуб вышел в финал Лиги чемпионов.

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