Испанец решил не продлевать соглашение с "кулес", которое истекает летом 2024 года. Он покинет команду после завершения текущем сезона. Маркос Алонсо уже выбрал для себя приоритетный вариант.

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Как сообщает Cadena SER, 33-летний защитник согласовал детали контракта с Атлетико. Алонсо еще не подписал соглашение с "матрасниками", но все указывает на то, что со следующего сезона он будет выступать за команду Диего Симеоне.

Напомним, Маркос Алонсо присоединился к Барселоне в сентябре 2022 года. В общем защитник сыграл за "кулес" в 44 матчах во всех турнирах. В его активе три гола.

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