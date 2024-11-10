Звезда Барселоны отказывается от больничного – он нашел способ сыграть в матче Ла Лиги, решение за Фликом
Защитник Барселоны Пау Кубарси не хочет оставаться в лазарете после того, как получил травму в матче Лиги чемпионов.
17-летнему защитнику Барселоны наложили 10 швов на щеку после того, как в матче Лиги чемпионов против Црвены Звезды (5:2) защитник сербского клуба Урош Спайич попал Пау Кубарсе шипами в лицо.
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Как сообщает Mundo Deportivo, испанец не хочет пропускать матч с Реал Сосьедадом в Ла Лиге, поэтому попросил Барсу найти ему маску, которая даст Кубарсе возможность играть, сводя к минимуму опасность повторного открытия раны.
После этого игрока направили в один из лучших медицинских центров города, где он посетил специалиста, чтобы подобрать маску, которая хорошо сидит, минимизирует возможные риски, не беспокоит рану на лице, а также не препятствует видимости.
Кубарси провел в маске общую тренировку с командой. Решение об участии в матче будет принято Ханси Фликом после консультации с врачами.
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