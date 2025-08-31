Накануне матча с Райо Вальекано стало известно, что Гави испытывает определенный дискомфорт на правом колене. Барселона опасалась, что повреждение может иметь более серьезный характер, чем казалось.

Барселона потеряла Гави на матч Ла Лиги – у хавбека подозревают серьезную травму, он пропустит игры сборной Испании

"Мы надеемся, что он вернется в состав после перерыва в матче против Валенсии. Но посмотрим, как он будет развиваться. Он лучше, чем вчера. Ему нужно сосредоточиться и восстановиться, усердно работать и быть дисциплинированным. Мы настроены оптимистично", – цитирует Флика Marca.

Барселона сыграет против Валенсии после международной паузы. Встреча команд запланирована на 14 сентября.

Напомним, Гави выступает за "блаугранас" с 2021 года. Всего хавбек сыграл в 155 матчах, в которых забил 10 голов и отдал 18 ассистов.

