Винисиус стал главным действующим лицом финала Суперкубка Испании между Барселоной и Реалом. Бразилец оформил хет-трик, а под конец игры попал в скандал, который сам и спровоцировал. Винисиус показал на пальцах 4:1 скамейке запасных Барселоны, демонстрируя счет в игре.

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Конечно, это разгневало каталонцев, а в частности и Феррана Торреса. Испанские СМИ расшифровали слова испанца, который находился в этот момент на скамейке запасных.

"Если он заговорит со мной, клянусь, я дам ему пощечину. Если этот му**к заговорит со мной – сломаю его", – приводит слова Феррана Торреса Madrid Xtra.

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