Вингер Барселоны Ансу Фати может продолжить свою карьеру на Ближнем Востоке.

Трудное финансовое положение "блаугранас" подталкивает руководство продавать даже талантливую молодежь. Ансу Фати хочет получать больше игрового времени в составе каталонцев, однако Хави пообещать место в основе игроку не может.

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Как информирует Deportes Cuatro, вингер Барселоны близок к подписанию контракта с Аль-Хилялем. Саудовский клуб и испанский гранд почти достигли договоренности по трансферу Ансу Фати. За игроком активно следил ПСЖ, впрочем, парижане отказались от кандидатуры футболиста.

Действующее соглашение Фати с Барселоной действует до 2027 года. Вингер сыграл за каталонцев в 109 матчах, в которых забил 29 голов и отдал 10 результативных передач.

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