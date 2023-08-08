Звезда Барселоны близок к переезду в Саудовскую Аравию – ПСЖ отказался от игрока
Вингер Барселоны Ансу Фати может продолжить свою карьеру на Ближнем Востоке.
Трудное финансовое положение "блаугранас" подталкивает руководство продавать даже талантливую молодежь. Ансу Фати хочет получать больше игрового времени в составе каталонцев, однако Хави пообещать место в основе игроку не может.
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Как информирует Deportes Cuatro, вингер Барселоны близок к подписанию контракта с Аль-Хилялем. Саудовский клуб и испанский гранд почти достигли договоренности по трансферу Ансу Фати. За игроком активно следил ПСЖ, впрочем, парижане отказались от кандидатуры футболиста.
Действующее соглашение Фати с Барселоной действует до 2027 года. Вингер сыграл за каталонцев в 109 матчах, в которых забил 29 голов и отдал 10 результативных передач.
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