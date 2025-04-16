Звезда Барселона обнаружил на теле странные следы после матча Лиги чемпионов – это не фотомонтаж
Защитник Барселоны Пау Кубарси показал повреждения, которые обнаружил после противостояния с Боруссией Д в четвертьфинале Лиги чемпионов.
"Кулес" проиграли дортмундцам (1:3), но по сумме двух матчей добыли путевку в полуфинал самого престижного турнира.
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После игры Пау Кубарси пообщался с журналистами. Представитель СМИ отметил, что у защитника Барселоны много царапин на шее. Испанец ответил, что они появились после матча с Боруссией.
Напомним, Кубарси – воспитанник Барселоны. За первую команду "кулес" он дебютировал в 2024 году. В общем Пау сыграл за "блаугранас" в 72 матчах, в которых забил один гол и отдал пять ассистов.
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