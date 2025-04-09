Полузащитник Арсенала Деклан Райс отметился эффектным достижением в первом четвертьфинале Лиги чемпионов 2024/25 против Реала.

Райс стал пяти игроком в истории Лиги чемпионов, которому удалось забить сразу два штрафных в одном матче, сообщает OptaJose.

Дубль Райса со штрафных в видеообзоре матча Арсенал – Реал – 3:0

Ранее это удавалось только Ривалдо, Криштиану Роналду, Неймару и Хакиму Зиешу. Интересно, что англичанин стал первым, кто оформил дубль со штрафных в ворота Реала.

Напомним, голы Райса со штрафных и взятие ворот Микелем Мерино позволили Арсеналу оформить сенсационный разгром Реала (3:0). Ответный матч состоится уже через неделю, 16 апреля.

Арсенал сокрушил Реал в первом четвертьфинале ЛЧ – Райс оформил шедевральный дубль со штрафных