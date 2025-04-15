Арсенал до сих пор не продлил контракт с полузащитником Томасом Партеем и на него уже есть претендент.

Соглашение 31-летнего ганца с "канонирами" истекает летом 2025 года. В контракте не предусмотрено автоматической пролонгации, поэтому ожидается, что Томас Партей покинет Лондон после завершения сезона.

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Как сообщает Marca, Атлетико готов вернуть полузащитника в свою команду. Партей пять лет играл за "матрасников" и прекрасно понимает, как работает Диего Симеоне. Кроме того, ему не нужно адаптироваться к чемпионату Испании. Руководство мадридского клуба рассчитывает, что Томас сможет усилить линию полузащиты, опираясь на свой опыт.

Партей перешел в Арсенал в 2020 году именно из Атлетико. "Канониры" заплатили за ганца 50 миллионов евро. За лондонский клуб полузащитник сыграл в 160 матчах во всех турнирах. В его активе девять голов и семь результативных передач.

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