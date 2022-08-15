Защитник Астон Виллы Диего Карлос больше не сыграет в текущем сезоне. Травма, полученная в матче против Эвертона, оказалась очень серьезной.

Бразильский защитник не смог доиграть поединок второго тура АПЛ Астон Вилла – Эвертон (2:1) из-за повреждения. Диагноз оказался неутешительным – разрыв ахиллова сухожилия. Диего Карлосу понадобится операция, сообщает официальный сайт "вилланов".

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Восстановление от таких травм занимает минимум 6 месяцев, но с учетом набора формы и полноценного возвращения к игре затянется на 9-12. Соответственно, в сезоне 2022/23 потенциальный лидер обороны Астон Виллы больше не сыграет.

Травма ставит крест на мечтах Диего Карлоса и о ЧМ-2022. Защитник не сыграл за национальную сборную Бразилии ни одного поединка, но получал вызовы от Тите и попадал в заявку на матчи "селесао". Защитник после переезда в АПЛ надеялся поехать на Мундиаль, но травма оставит его вне игры на длительный срок.

Диего Карлос перебрался в Астон Виллу этим летом. Севилья получила за 29-летнего центрбека 31 млн евро.

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