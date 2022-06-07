Бразилец имел несколько предложений, включая Ливерпуль и Барселону, и склоняется к трансферу в состав "блаугранас", информирует Sport.es.

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Ради каталонцев Рафинья отказал и другим клубам. Звезда Лидса в ближайшие дни должен встретиться с директором Барселоны Матеу Алемани, чтобы обсудить возможное сотрудничество.

Заметим, что бразилец отыграл за Лидс 36 поединков в сезоне 2021/22, отличившись 11 голами и 3 ассистами.

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