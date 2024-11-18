Английская футбольная ассоциация объявила приговор хавбеку "шпор" – 7 матчей дисквалификации и 100 тысяч фунтов штрафа.

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Все из-за расистского инцидента, который произошел с Бентанкуром еще в июне. 27-летний уругваец давал интервью, в котором имел неосторожность пошутить относительно своего одноклубника Хын Мин Сона. Репортер попросил Бентанкура подарить футболку корейца, на что Родриго ответил: "Сонни или можно футболку его кузена? Они же все выглядят почти одинаково".

Уругваец немедленно публично извинился перед Соном, и тот простил, но правосудие FA не такое милосердное. Расследование длилось несколько месяцев и привело к болезненным последствиям. Теперь Бентанкур может играть за Тоттенхэм только в Лиге Европы, а на внутренней арене не появится почти до конца года. Ближайшие 7 соперников "шпор" в Англии – Ман Сити, Фулхэм, Борнмут, Челси, Саутгемптон, МЮ (четвертьфинал Кубка лиги) и Ливерпуль (22 декабря).

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